După o pasă lungă, Dennis Man l-a găsit pe atacantul român la marginea careului. Bîrligea a pătruns spre poartă, a șutat și l-a învins pe portarul Zlomislic.
Bucuria „tricolorilor” nu a durat însă până la pauză. În minutul 44, Rațiu a greșit în defensivă, iar Tahirovic a profitat și a restabilit egalitatea.
România, 12 meciuri consecutive cu gol încasat
După reușita bosniacilor, naționala României a ajuns la 12 partide consecutive în care a primit cel puțin un gol. Ultima dată când „tricolorii” au încheiat un meci fără gol încasat a fost în octombrie 2025, la victoria cu Austria, scor 1-0, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
Ultimele 12 meciuri ale României, toate cu gol încasat:
- Bosnia și Herțegovina – România 1-1 (la pauză)
- România – Polonia 2-1
- România – Suedia 0-1
- Polonia – România 6-0
- România – Bosnia și Herțegovina 2-4
- Suedia – România 2-1
- România – Țara Galilor 2-1
- Georgia – România 1-1
- Slovacia – România 2-0
- Turcia – România 1-0
- România – San Marino 7-1
- Bosnia și Herțegovina – România 3-1