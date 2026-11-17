După o pasă lungă, Dennis Man l-a găsit pe atacantul român la marginea careului. Bîrligea a pătruns spre poartă, a șutat și l-a învins pe portarul Zlomislic.

Bucuria „tricolorilor” nu a durat însă până la pauză. În minutul 44, Rațiu a greșit în defensivă, iar Tahirovic a profitat și a restabilit egalitatea.

România, 12 meciuri consecutive cu gol încasat

După reușita bosniacilor, naționala României a ajuns la 12 partide consecutive în care a primit cel puțin un gol. Ultima dată când „tricolorii” au încheiat un meci fără gol încasat a fost în octombrie 2025, la victoria cu Austria, scor 1-0, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Ultimele 12 meciuri ale României, toate cu gol încasat: