Și-a reziliat contractul jucătorul lui Al Nassr care a spus că Messi e mult mai bun decât Ronaldo! Cu cine semnează

După transferul lui Cristiano Ronaldo, Al Nassr a întâmpinat probleme cu privire la înregistrarea portughezului, având în vedere că avea prea mulți jucători străini în lot, astfel că a fost nevoită să facă mutări.. Mai mult, Aboubakar a surprins cu o declarație în care a spus: "Mereu am crezut că Messi a fost mai bun decât Ronaldo, iar după antrenamente am realizat că am avut complet dreptate".

Vincent Aboubakar pleacă de la Al Nassr și semnează cu Beșiktaș

După câteva săptămâni de incertitudine în privința lui Vincent Aboubakar, camerunezul și-a reziliat contractul cu Al Nassr și va semna o înțelegere pe două sezoane și jumătate cu Beșiktaș, ocupanta locului 5 din campionatul Turciei, transmite L'Equipe.

Cu contractul de la Al Nassr scadent la finalul sezonului, Aboubakar a negociat compensațiile pe care urmează să le primească de la formația saudită pentru ultimele șase luni din înțelegere. În cele din urmă, părțile au ajuns la un acord pentru reziliere.

La Beșiktaș, Aboubakar va încasa un salariu net anual de 3 milioane de euro, cu un milion mai puțin față de remunerația din Arabia Saudită.

4 goluri a marcat Aboubakar în cele 12 meciuri jucate la Al Nassr în acest sezon

Coton Sport, Valenciennes, Lorient, FC Porto și Beșiktaș sunt echipele la care a mai jucat Aboubakar

95 de meciuri și 35 de goluri are Aboubakar la naționala Camerunului

Nana Falemi: "Messi nu a reușit golurile lui Aboubakar! El și Ronaldo puteau forma un cuplu ca Ronaldo-Benzema"

Nana Falemi (48 de ani), fost campion cu Steaua și fost component al reprezentativei Camerunului, consideră că Aboubakar și Ronaldo puteau forma un cuplu letal.

"Are limită de străini și, prin venirea lui Ronaldo în atac, se gândesc să renunțe la Vincent Aboubakar? Păi când ai o echipă cu Ronaldo, vrei să te aperi sau să dai goluri!? Aboubakar și Ronaldo pot forma un cuplu ca Ronaldo-Benzema!

Aboubakar a marcat două goluri antologice la Mondialul din Qatar! Messi nu a reușit golurile lui Aboubakar. Goluri despre care vorbește toată Africa încă 20 ani de acum încolo. Dribling scurt și lob peste portar cu Serbia și gol cu capul, pe final de meci cu Brazilia!

Ei doi impreună ar putea muta centrul atenției lumii fotbalului în Asia!", a declarat Nana Falemi, pentru Sport.ro.