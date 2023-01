Transferul lui Cristiano Ronaldo (37 de ani) la Al Nassr (Arabia Saudită) a agitat apele în interiorul echipei. Șefii grupării sunt forțați acum să renunțe la un jucător străin, iar cel mai mult s-a pedalat pe ideea că Vincent Aboubakar, internațional camerunez, va părăsi formația.

În vârstă de 30 de ani, Aboubakar e cotat la 5 milioane de euro și a marcat 35 de goluri în 95 de partide pentru reprezentativa "Leilor Neîmblânziți". Venirea lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr i-a șubrezit locul de titular lui Aboubakar și, recent, s-a vorbit că vârful naționalei Camerunului ar putea pleca la Besiktas.

Nana Falemi: "Vrei să te aperi sau să dai goluri?"

Nana Falemi (48 de ani), fost campion cu Steaua și fost component al reprezentativei Camerunului, consideră că Aboubakar și Ronaldo ar putea forma un cuplu letal.

"Are limită de străini și, prin venirea lui Ronaldo în atac, se gândesc să renunțe la Vincent Aboubakar? Pă când ai o echipă cu Ronaldo, vrei să te aperi sau să dai goluri!? Aboubakar și Ronaldo pot forma un cuplu ca Ronaldo-Benzema!

Aboubakar a marcat două goluri antologice la Mondialul din Qatar! Messi nu a reușit golurile lui Aboubakar. Goluri despre care vorbește toată Africa încă 20 ani de acum încolo. Dribling scurt și lob peste portar cu Serbia și gol cu capul, pe final de meci cu Brazilia!

Ei doi impreună ar putea muta centrul atenției lumii fotbalului în Asia!", a declarat Nana Falemi, pentru Sport.ro.

Cotat la cinci milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, atacantul camerunez nu s-a dat în spate și a venit cu o declarație neașteptată cu privire la Cristiano Ronaldo, fotbalistul care a semnat un supercontract cu Al-Nassr.

„Mereu am crezut că Messi a fost mai bun decât Ronaldo, iar după antrenamente am realizat că am avut complet dreptate”, a spus Vincent Aboubakar, citat de Tuttomercatoweb.