Fotbalistul care l-a ironizat pe CR7, spunând că „Messi e mai bun”, ar putea ajunge în Turcia! Ce echipe s-au interesat deja de el

Rămas fără echipă, atacantul camerunez care este cotat la cinci milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, nu a rămas și fără oferte. Vincent Aboubakar ar putea părăsi Arabia Saudită pentru Turcia!

Potrivit jurnalistului sportiv, expert în transferuri, Nicolo Schira, Aboubakar prezintă interes pentru două echipe din Superliga Turciei: Fenerbahce și Besiktas. A doua variantă ar putea fi luată în calcul cel mai mult, mai ales că atacantul Wout Weghorst pare că-și va încheia perioada sub formă de împrumut mai devreme (DETALII AICI).

Not only #Fenerbache: #Besiktas have also shown interest in signing Vincent #Aboubakar as a free agent. #transfers https://t.co/N0DBdl6dit