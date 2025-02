Shakira a schimbat versurile unuia dintre cântecele sale pentru a-l ataca din nou pe Gerard Piqué, în cadrul unui concert susţinut, recent, în Brazilia.

Cântăreaţa columbiană, în vârstă de 48 de ani, a profitat de ocazie pentru a ataca şi Spania, ţara fostului său partener, unde a fost urmărită penal pentru fraudă fiscală.

La doi ani şi jumătate de la despărţire, tensiunea este încă palpabilă. Potrivit news.ro, în cadrul turneului „La mujeres ya no lloran” (Femeile nu mai plâng), Shakira l-a atacat, din nou, de Gerard Piqué. Cântăreaţa columbiană a schimbat versurile melodiei sale „Don't Bother” pentru a-l ataca frontal pe fostul fotbalist, cu care a avut o relaţie de peste 11 ani. Pe lângă faptul că l-a atacat pe tatăl celor doi băieţi ai săi, căruia i-ar fi descoperit infidelitatea, artista în vârstă de 48 de ani a profitat de ocazie pentru a ataca şi Spania.

În versiunea originală a piesei „Don't Bother”, Shakira cântă: „Pentru tine, aş renunţa la tot ce am şi m-aş muta într-o ţară comunistă”. Dar în melodia pe care a interpretat-o pentru publicul brazilian, ea a spus în faţa camerei: „Pentru tine, am renunţat la tot ce am şi m-am mutat într-o ţară socialistă. Doar pentru a fi cu tine, desigur. Mi-am tăiat unghiile ca să nu te rănească, am slăbit kilogramele în plus şi am învăţat fotbal, doar ca să rămâi, dar nu ai făcut-o”.