Kevin Boli, fundașul ivorian care a scris istorie în România, este oficial noul jucător al lui Vevey-Sports, formația aflată pe ultimul loc în liga a treia din Elveția. Mutarea a fost parafată în toamna acestui an, pe 13 septembrie 2025, iar contractul său este valabil până pe 30 iunie 2026.



Noua formație are înfrângeri pe linie și golaveraj -33



În momentul redactării acestui articol, Vevey-Sports este pe ultimul loc în Promotion League, cu un punct acumulat, înfrângeri pe linie, golaveraj de 9-42 și –33 la general.



Clubul a fost și depunctat în acest sezon pentru probleme financiare, fiind sancționat după ce nu a putut demonstra plata salariilor din trimestrul al doilea al anului 2025.



Kevin Boli este unul dintre cei mai titrați stranieri din istoria Superligii. A cucerit șase titluri de campion, astfel:



2017 – Viitorul Constanța (Gheorghe Hagi)



2018, 2019, 2020, 2021 – CFR Cluj (Dan Petrescu)



2023 – Farul Constanța (Hagi)

Boli are aproape 200 de meciuri în România



Născut la Lens, în Franța, fundașul de 186 are 177 de meciuri înregistrate în primul eșalon fotbalistic românesc.



Pentru Farul constanța a înregistrat 130 partide, patru goluri și trei assituri, iar la CFR se poate lăuda cu 47 de meciuri în picioare, alături de două reușite.

