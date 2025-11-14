Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost remarcatul serii, în preliminariile Mondialului, zona europeană. De această dată, din motive nedorite.

Într-o partidă care a amânat calificarea Portugaliei pentru ultima etapă, căpitanul lusitanilor și-a pierdut cumpătul. Iritat din cauza desfășurării meciului, Cristiano a avut un comportament degradant, după cum Sport.ro a arătat aici. Și a văzut „roșu“ direct, în minutul 59, când tabela arăta 2-0 pentru Irlanda.

Ronaldo, se înmulțesc eliminările

De-a lungul carierei sale de peste 20 de ani, Ronaldo a văzut „roșu“ în fața ochilor de 12 ori la echipele sale de club. În patru rânduri, pentru cumul de cartonașe și, în rest, pentru eliminări directe. La echipa națională, în schimb, acesta a fost primul meci în care Cristiano și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

„Înjură nonstop pe teren“

Cristiano Ronaldo e un sportiv cu niște calități extraordinare, dovadă și longevitatea sa la nivel înalt. De-a lungul anilor, el a investit masiv și în formarea imaginii sale. Nu e întâmplător că, periodic, apar filmări cu el, mai ales pe rețelele de socializare, în timp ce face poze cu fanii sau dă autografe cu zâmbetul pe buze.

Din păcate, există și o față întunecată a lui Ronaldo. Care confirmă ce s-a „șoptit“ despre el, în mai multe rânduri. Și anume că e foarte arogant! De exemplu, el și-a dezamăgit crunt adversarii după un meci la Mondialul din 2018. Atunci, în ultima etapă din faza grupelor, Portugalia a întâlnit Iranul, într-o partidă cu calificarea pe masă.

Ronaldo a ratat un penalty și a avut o fază analizată de VAR pentru lovirea adversarului fără minge. A scăpat de eliminare, însă a fost nervos pe tot parcursul întâlnirii, în care scorul final a fost 1-1.

După meci, jucătorii iranieni au povestit că Ronaldo i-a înjurat nonstop pe teren! Mai mult decât atât, la final, a refuzat tradiționalul schimb de tricouri și a plecat la vestiare, înjurând!

În fine, în acest an, când s-a lansat documentarul despre viața lui Ladislau Bölöni (71 de ani), s-a aflat că Ronaldo a refuzat să aibă o apariție în acest film, deși Loți e antrenorul care l-a lansat în fotbalul mare, la Sporting Lisabona!

