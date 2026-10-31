Fost antrenor la Dusseldorf, SV Rosellen și Ratingen, Septimiu Câmpeanu a vorbit despre Harry Kane, câștigătorul Balonului de Aur din 2026. Englezul este legitimat la FC Bayern și a obținut trofeul după ce i-a învins în cursă pe Kylian Mbappe și Lamine Yamal.

Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”

La Matinalul VOYO SPORT LIVE, Tim Câmpeanu a recunoscut că s-a înșelat complet în privința lui Harry Kane, după ce inițial a considerat că Bayern Munchen a făcut o greșeală uriașă când a plătit aproape 100 de milioane de euro pentru transferul atacantului englez.

El a mărturisit că nu se aștepta ca fostul jucător al lui Tottenham să aibă un asemenea impact asupra jocului bavarezilor.

Câmpeanu s-a declarat impresionat în special de inteligența în joc a lui Kane, pe care îl consideră un fotbalist excepțional, cu niște calități pe care rareori le-a întâlnit la alți jucători.

”E un jucător fantastic. Acum vreo doi ani, când a venit la Bayern, i-am spus fiului meu că e cea mai greșeală a lui Bayern să dea 100 de milioane pe un asemenea jucător. M-am înșelat amarnic!

Ce inteligență în joc are acest fotbalist... n-am mai văzut la alții”, a spus Câmpeanu, la Matinalul Voyo Sport Live.

Kane a devenit al cincilea englez care obține trofeul și primul după Michael Owen în 2001. Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) şi Kevin Keegan (1978, 1979) sunt ceilalți britanici care au câștigat Balonul de Aur.

Clasamentul final de la Balonul de Aur