Odată cu numirea lui Lilian Popescu ca selecționer al naționalei de seniori a Moldovei, după dezastrul 1-11 cu Norvegia în preliminariile Campionatului Mondial, Federația Moldovenească de Fotbal a luat decizia ca locul acestuia pe banca tehnică a reprezentativei Under 19 de peste Prut să fie luat de românul Ștefan Stoica, deja selecționer al naționalei Under 20!

”Examinând Raportul Comitetului de antrenori al Federației Moldovenești de Fotbal expus conform procesului verbal din 15.09.2025, Comitetul Executiv a luat act de informare privind Raportul examinat și a aprobat cererea de demisie a dlui Clescenco Serghei din funcția de antrenor principal al Selecționatei Naționale de fotbal „A”.

Totodată, a numit dl Lilian Popescu în funcția de antrenor principal al Selecționatei Naționale de fotbal „A”, până la data de 30 noiembrie 2026, inclusiv, a numit dl Ștefan Stoica în funcția de antrenor principal al Selecționatei Naționale de fotbal U19, până la data de 30 noiembrie 2025”, a anunțat FMF pe site-ul oficial.

Astfel, Stoica va conduce, cel puțin temporar, în paralel ambele echipe naționale, U19 și U20, ale Moldovei.

Ștefan Stoica, nume important în fotbalul din Republica Moldova



Fost jucător ofensiv la Universitatea Craiova sau Steaua București, Ștefan Stoica (58 de ani) este unul dintre antrenorii reputați de peste Prut.

Tehnicianul oltean a fost inclusiv selecționerul naționalelor de seniori și de tineret Under 21 ale Moldovei și le-a mai pregătit pe Milsami Orhei, Zimbru Chișinău și Zaria Bălți.

În România, Stoica a antrenat ca principal la Universitatea Craiova, Gloria Buzău, Internațional Curtea de Argeș, Farul Constanța, FC U Craiova și Ceahlăul Piatra Neamț.

