„Se spune că Messi e mai bun decât tine, ce crezi?” Ronaldo a răspuns fără să ezite

Duelul dintre Cristiano Ronaldo și Lionel Messi reprezintă una dintre cele mai mari dezbateri din fotbal.

Cei doi jucători au obținut de-a lungul carierei cele mai importante trofee colective și individuale din istoria acestui sport, iar părerile sunt încă împărțite în legătură cu care dintre cei doi ar fi mai bun.



Cristiano Ronaldo nu s-a ferit când a fost întrebat dacă Messi este mai bun



Jurnalistul englez Piers Morgan a făcut un interviu cu starul portughez și l-a întrebat pe Cristiano Ronaldo ce părere are despre cei care spun că Messi este mai bun decât el. „Se spune că Messi e mai bun decât tine, ce crezi?”.

Fostul fotbalist al lui Real Madrid a oferit un răspuns în stilul caracteristic și a dat de înțeles că din punctul lui de vedere lucrurile nu stau așa.

„Messi e mai bun decât mine? Nu sunt de acord cu această opinie. Nu vreau să fiu umil.”, a răspuns Cristiano Ronaldo.

