„Se spune că Messi e mai bun decât tine, ce crezi?” Ronaldo a răspuns fără să ezite

Duelul dintre Cristiano Ronaldo și Lionel Messi reprezintă una dintre cele mai mari dezbateri din fotbal.
Cei doi jucători au obținut de-a lungul carierei cele mai importante trofee colective și individuale din istoria acestui sport, iar părerile sunt încă împărțite în legătură cu care dintre cei doi ar fi mai bun.
Cristiano Ronaldo nu s-a ferit când a fost întrebat dacă Messi este mai bun
Jurnalistul englez Piers Morgan a făcut un interviu cu starul portughez și l-a întrebat pe Cristiano Ronaldo ce părere are despre cei care spun că Messi este mai bun decât el. „Se spune că Messi e mai bun decât tine, ce crezi?”.
Fostul fotbalist al lui Real Madrid a oferit un răspuns în stilul caracteristic și a dat de înțeles că din punctul lui de vedere lucrurile nu stau așa.
„Messi e mai bun decât mine? Nu sunt de acord cu această opinie. Nu vreau să fiu umil.”, a răspuns Cristiano Ronaldo.
Ronaldo a ajuns la cota #952 și se apropie de 1000 de goluri
Al-Nassr a câștigat pe teren propriu meciul cu Al Fayha, scor 2-1, iar golurile marcat de Cristiano Ronaldo i-au adus echipei din Riad cele trei puncte.
Meciul a început rău pentru Al-Nassr, după ce Jason Remeseiro a deschis scorul în minutul 13, dar după mai multe ocazii Kingsley Coman l-a găsit perfect în careu pe Cristiano Ronaldo, iar starul portughez a finalizat perfect și a egalat scorul în minutul 37.
După o a doua parte dominată de Al-Nassr, dar în care liderul din Arabia Saudită a ratat mult, meciul părea că se îndreaptă spre un egal, dar nu a fost așa.
Centralul partide a dictat un penalty discutabil după ce Al Amri a căzut în careu, iar Cristiano Ronaldo a transformat lovitura de la 11 metri fără emoții și a adus victoria formației sale.
Starul portughez a ajuns astfel la 952 de goluri marcat în carieră și mai are 48 de reușite până va atinge borna de 1000 de goluri.