Cristiano Ronaldo trăiește un sezon de vis, iar asta la 41 de ani! Sport.ro a arătat aici ultima bornă impresionantă atinsă de starul portughez. În mod remarcabil, această reușită personală întregește această campanie de vis pentru Ronaldo, cea mai bună de când a ajuns în fotbalul arab.

În primele sale trei sezoane, la Al-Nassr Riad, Cristiano n-a câștigat nimic! Astfel, gruparea saudită a devenit o „pată neagră“ pe CV-ul veteranului portughez. Pentru că, în rest, Ronaldo a cucerit trofee cu toate formațiile la care a evoluat, de când și-a început cariera în fotbalul profesionist.

Când părea că Ronaldo va rămâne cu această „pată“, el a luat o decizie curajoasă. Pentru că, în vară, și-a prelungit contractul cu Al-Nassr Riad. Și, ce s-a întâmplat de atunci, demonstrează că starul portughez nu s-a înșelat!

Omul recomandat de Ronaldo a „metamorfozat“ echipa

În momentul în care și-a prelungit șederea, la Riad, CR7 a primit promisiunea șefilor că Al-Nassr va deveni o echipă redutabilă. În acest sens, a fost adus Jorge Jesus (71 de ani), un conațional al lui Ronaldo, expert în a câștiga trofee. Inclusiv în fotbalul arab, unde a făcut furori cu Al-Hilal Riad.

Aducerea lui Jorge Jesus, la recomandarea lui Ronaldo, a „metamorfozat“ Al-Nassr Riad. Care a devenit o formație aproape invincibilă, în acest sezon.

În acest moment, în campionat, Al-Nassr e favorită la titlu, în condițiile în care are punctaj maxim după 6 etape: 18! Și în Liga Campionilor, saudiții merg foarte bine: sunt pe podium, după rivalele lor din Regat, Al-Hilal Riad și Al-Ahli Jeddah.

Așadar, se prefigurează un sezon în care Ronaldo poate scăpa de „blestemul“ care l-a urmărit în fotbalul arab, el având șanse mari de a câștiga primul său trofeu cu Al-Nassr Riad.

