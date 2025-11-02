VIDEO Cristiano Ronaldo se apropie de 1000 de goluri! O nouă dublă și un penalty controversat pentru Al-Nassr

Cristiano Ronaldo se apropie de 1000 de goluri! O nouă dublă și un penalty controversat pentru Al-Nassr Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Ronaldo a marcat o nouă dublă pentru Al-Nassr.

TAGS:
Cristiano Ronaldoal nassrArabia Saudita
Din articol

Al-Nassr a câștigat pe teren propriu meciul cu Al Fayha, scor 2-1, iar golurile marcat de Cristiano Ronaldo i-au adus echipei din Riad cele trei puncte.

Ronaldo a ajuns la cota #952 și se apropie de 1000 de goluri

Meciul a început rău pentru Al-Nassr, după ce Jason Remeseiro a deschis scorul în minutul 13, dar după mai multe ocazii Kingsley Coman l-a găsit perfect în careu pe Cristiano Ronaldo, iar starul portughez a finalizat perfect și a egalat scorul în minutul 37.

După o a doua parte dominată de Al-Nassr, dar în care liderul din Arabia Saudită a ratat mult, meciul părea că se îndreaptă spre un egal, dar nu a fost așa.

Centralul partide a dictat un penalty discutabil după ce Al Amri a căzut în careu, iar Cristiano Ronaldo a transformat lovitura de la 11 metri fără emoții și a adus victoria formației sale.

Starul portughez a ajuns astfel la 952 de goluri marcat în carieră și mai are 48 de reușite până va atinge borna de 1000 de goluri.

În urma acestui rezultat, Al-Nassr continuă să fie lider în Saudi Pro League și are trei puncte peste Al-Taawon, ocupanta locului secund.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
O familie &icirc;ntreagă, nenorocită de tatăl care m&acirc;na băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptăm&acirc;ni a murit
ARTICOLE PE SUBIECT
Pe urmele tatălui! Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la noua națională!
Pe urmele tatălui! Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la noua națională!
Ronaldo jubilează: CR7, pe cale să scape de &bdquo;blestemul&ldquo; care l-a urmărit &icirc;n fotbalul arab
Ronaldo jubilează: CR7, pe cale să scape de „blestemul“ care l-a urmărit în fotbalul arab
V&acirc;rsta nu există pentru Cristiano Ronaldo! La 40 de ani, starul portughez a ajuns la 950 de goluri: cum a &icirc;nscris s&acirc;mbătă seară
Vârsta nu există pentru Cristiano Ronaldo! La 40 de ani, starul portughez a ajuns la 950 de goluri: cum a înscris sâmbătă seară
ULTIMELE STIRI
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo! Șoc și groază &icirc;n Ghencea, trei goluri la Chiajna
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo! Șoc și groază în Ghencea, trei goluri la Chiajna
MM Stoica nu a mai suportat și a ieșit la atac: &bdquo;E ireal&rdquo;
MM Stoica nu a mai suportat și a ieșit la atac: „E ireal”
Un străin surpriză! Cine ar putea fi noul antrenor de la Genoa lui Șucu, după demiterea lui Vieira
"Un străin surpriză!" Cine ar putea fi noul antrenor de la Genoa lui Șucu, după demiterea lui Vieira
Lionel Messi, &icirc;ncă o reușită superbă! Statistică fabuloasă &icirc;n MLS pentru argentinian
Lionel Messi, încă o reușită superbă! Statistică fabuloasă în MLS pentru argentinian
Istvan Kovacs, delegat de UEFA la &icirc;ncă un meci fabulos din Champions League!
Istvan Kovacs, delegat de UEFA la încă un meci fabulos din Champions League!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel B&icirc;rligea! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l iau pe Louis Munteanu!&rdquo;

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”

&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: "Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!"

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: &rdquo;MM zice că se pricepe&rdquo;

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: ”MM zice că se pricepe”

Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat &icirc;n UCL pe Ghencea: O să ziceți că sunt nebun

Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat în UCL pe Ghencea: "O să ziceți că sunt nebun"



Recomandarile redactiei
Un străin surpriză! Cine ar putea fi noul antrenor de la Genoa lui Șucu, după demiterea lui Vieira
"Un străin surpriză!" Cine ar putea fi noul antrenor de la Genoa lui Șucu, după demiterea lui Vieira
MM Stoica nu a mai suportat și a ieșit la atac: &bdquo;E ireal&rdquo;
MM Stoica nu a mai suportat și a ieșit la atac: „E ireal”
Istvan Kovacs, delegat de UEFA la &icirc;ncă un meci fabulos din Champions League!
Istvan Kovacs, delegat de UEFA la încă un meci fabulos din Champions League!
Lionel Messi, &icirc;ncă o reușită superbă! Statistică fabuloasă &icirc;n MLS pentru argentinian
Lionel Messi, încă o reușită superbă! Statistică fabuloasă în MLS pentru argentinian
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo! Șoc și groază &icirc;n Ghencea, trei goluri la Chiajna
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo! Șoc și groază în Ghencea, trei goluri la Chiajna
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a m&acirc;ncat de viu pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: Cum &icirc;ți permiți să faci așa ceva?
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Karim Benzema &icirc;l trădează pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat &icirc;ntre două rivale din Arabia Saudită&nbsp;
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită 
Alt star din fotbal face pasul &icirc;n Arabia Saudită. Transferul se negociază &icirc;n aceste zile
Alt star din fotbal face pasul în Arabia Saudită. Transferul se negociază în aceste zile
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
CITESTE SI
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!