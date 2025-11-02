Al-Nassr a câștigat pe teren propriu meciul cu Al Fayha, scor 2-1, iar golurile marcat de Cristiano Ronaldo i-au adus echipei din Riad cele trei puncte.



Ronaldo a ajuns la cota #952 și se apropie de 1000 de goluri



Meciul a început rău pentru Al-Nassr, după ce Jason Remeseiro a deschis scorul în minutul 13, dar după mai multe ocazii Kingsley Coman l-a găsit perfect în careu pe Cristiano Ronaldo, iar starul portughez a finalizat perfect și a egalat scorul în minutul 37.

După o a doua parte dominată de Al-Nassr, dar în care liderul din Arabia Saudită a ratat mult, meciul părea că se îndreaptă spre un egal, dar nu a fost așa.

Centralul partide a dictat un penalty discutabil după ce Al Amri a căzut în careu, iar Cristiano Ronaldo a transformat lovitura de la 11 metri fără emoții și a adus victoria formației sale.