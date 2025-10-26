Al Nassr s-a deplasat sâmbătă la Buraidah pentru confruntarea cu Al Hazem în etapa cu numărul șase din Saudi Pro League, pe ”King Abdullah Sports City Stadium”.



La capătul celor 90 de minute, Al Nassr s-a impus cu 2-0 și a înregistrat toate cele trei puncte.



Vârsta nu există pentru Cristiano Ronaldo! La 40 de ani, starul portughez a ajuns la 950 de goluri: cum a înscris sâmbătă seară



Joao Felix a deschis scorul în minutul 25, iar Cristiano Ronaldo a închis tabela de marcaj la 2- în minutul 88. Starul portughez a ajuns, în consecință, la 950 de goluri marcate în toate competițiile de-a lungul carierei sale!

