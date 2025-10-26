VIDEO Vârsta nu există pentru Cristiano Ronaldo! La 40 de ani, starul portughez a ajuns la 950 de goluri: cum a înscris sâmbătă seară

Vârsta nu există pentru Cristiano Ronaldo! La 40 de ani, starul portughez a ajuns la 950 de goluri: cum a înscris sâmbătă seară
Cristiano Ronaldo (40 de ani) este legitimat la Al Nassr din ianuarie 2023, unde primește o avalanșă de bani pe zi ce trece.

Al Nassr s-a deplasat sâmbătă la Buraidah pentru confruntarea cu Al Hazem în etapa cu numărul șase din Saudi Pro League, pe ”King Abdullah Sports City Stadium”.

La capătul celor 90 de minute, Al Nassr s-a impus cu 2-0 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Vârsta nu există pentru Cristiano Ronaldo! La 40 de ani, starul portughez a ajuns la 950 de goluri: cum a înscris sâmbătă seară

Joao Felix a deschis scorul în minutul 25, iar Cristiano Ronaldo a închis tabela de marcaj la 2- în minutul 88. Starul portughez a ajuns, în consecință, la 950 de goluri marcate în toate competițiile de-a lungul carierei sale!

Ronaldo a înscris 5 goluri pentru Sporting Lisabona, 145 pentru Manchester United, 450 pentru Real Madrid, 101 pentru Juventus, 106 pentru Al Nassr și 143 pentru naționala Portugaliei.

Cristiano Ronaldo, lăudat de Mbappe

Francezul a mărturisit că, în ciuda performanțelor sale extraordinare, Cristiano Ronaldo rămâne figura emblematică a clubului și un punct de reper personal pentru el.

Într-un interviu acordat pentru Movistar, atacantul francez a vorbit deschis despre admirația pe care i-o poartă starului de la Al Nassr, pe care îl consideră unul dintre idolii copilăriei sale. Mbappe a dezvăluit că a cerut chiar sfaturi de la cel care a scris istorie în tricoul blanco.

"Cristiano a fost mereu un model pentru mine", a spus Mbappe. "Am norocul să pot vorbi cu el, îmi dă sfaturi, m-a ajutat. Cred că la Madrid el este încă numărul unu. Este punctul de referință pentru jucătorii de la Real Madrid, a realizat atât de multe. Fanii încă visează la Cristiano", a adăugat atacantul.

