Se răzbună Chelsea pe FC Barcelona?! Super-transferul pregătit de conducerea londoneză

Jules Kounde, Robert Lewandowski și Raphinha au fost țintele lui Todd Boehly la Chelsea, dar mutările lor pe Stamford Bridge au eșuat. FC Barcelona a reușit prima să-i transfere la echipă și, pe lângă asta, catalanii l-au "furat" pe Andreas Christensen și urmează să mai semneze un jucător tot de la formația lui Thomas Tuchel: Cesar Azpilicueta.

În profida faptului că Barca a mutat pe Camp Nou mai bine decât Chelsea, londonezii își doresc să aducă un jucător lângă nou-venitul Raheem Sterling (Manchester City/56.2 milioane de euro), iar lovitura ar fi greu de digerat pentru catalani.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Todd Boehly pregătește un superatac Barcelonei: transferul lui Pierre-Emerick Aubameyang.

„Chelsea îl consideră pe Pierre-Emerick Aubameyang ca un potențial nou atacant. Discuțiile au început deja de partea jucătorului, însă nicio ofertă dată Barcelonei. Este pe lista lui Chelsea cu alte ținte”, a scris italianul.

Chelsea are now considering Pierre Emerick Aubameyang as potential new striker. Discussions have already started on player side, still no bid to Barcelona. ???????? #CFC

He’s one of the names in Chelsea list after meeting for Sesko and other targets. #FCB pic.twitter.com/hvsqIGpYMJ