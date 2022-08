Joan Laporta l-a prezentat oficial pe Jules Kounde luni, moment în care a fost organizată o conferință de presă unde a vorbit atât patronul catalanilor, cât și noul jucător al lor.

„Este o achiziție pe care chiar ne-o doream. Vreau să vă mulțumesc că ați așteptat pentru Barca. Xavi a avut un interes mare către el, i-a cerut să consolideze defensiva”, a spus Laporta despre Jules Kounde, citat de Tuttomercatoweb.

Fotbalistul cotat la 60 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, nu s-a sfiit să se bată cu pumnii în piept pentru noul său club. Internaționalul francez și-a exprimat dorința de a ajuta Barca să redevină campioana de odinioară.

„Abia aștept să încep, să-mi cunosc colegii și să mă lupt ca echipa să revină pe primele poziții”, au fost cuvintele lui Jules Kounde, citate pe pagina oficială a clubului FC Barcelona de Twitter.

❝I'm really looking forward to start, meet my teammates, and fight to get back to the top❞

???? @jkeey4 on joining Barça pic.twitter.com/O9fYbhdunT