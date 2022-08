Oscar a ajuns la Chelsea în vara anului 2012 și a făcut senzație în Premier League. Fotbalistul brazilian a câștigat de două ori titlul cu trupa de pe Stamford Bridge dar, așa cum a spus de-a lungul timpului, a fost nevoit să aleagă liga chineză în schimbul banilor.

Astfel, Roman Abramovici, patronul de atunci al lui Chelsea, l-a vândut pe Oscar la Shanghai SIPG pentru 60 milioane de euro, moment în care cota sa pe piață atingea 35 milioane de euro. Acum, valoarea sa nu depășește 15 milioane, conform site-urilor de specialitate

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media că Shanghai a bătut palma cu Flamengo în vederea mutării lui Oscar din China, în Brazilia.

Fotbalistul a mai evoluat în țara din America de Sud înainte să ajungă la Chelsea, dar, pentru Sao Paulo și Internacional.

Italianul a mai specificat că Oscar va beneficia de un contract pe șase luni, care se va termina în ianuarie 2023.

Oscar to Flamengo, here we go! Full agreement reached with Shanghai SIPG and deal set to be signed in the next hours, now just waiting for the documents. ????????⚫️ #Flamengo

Deal exclusively revealed on July 15 and now ready to be completed ⤵️ https://t.co/rv34WzRyVB