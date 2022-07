Au bătut palma! Robert Lewandowski s-a înțeles cu Barcelona. Când pleacă în Spania și ce sumă va încasa Bayern Munchen

50 de milioane de euro vor plăti spaniolii în schimbul atacantului polonez ajuns la 33 de ani.

Echipa lui Xavi l-a tatonat pe starul polonez toată vara și se pare că în cele din urmă a reușit să-l convingă pe acesta să semneze, jucătorul urmând să plece sâmbătă în Spania, după ce ambele cluburi au convenit asupra sumei de transfer.

Așadar, Lewandowski se desparte de Bayern după opt ani în care a îmbrăcat tricoul clubului bavarez.

Contractul lui „Lewa” cu Bayern expira la anul, iar nemții erau obligați practic să-l vând în această vară dacă nu voiau să-l piardă gratis vara viitoare, mai ales că atacantul anunțase deja că nu vrea să mai continue în Bundesliga. „Povestea mea s-a terminat”, le-ar fi transmis polonezilor celor de la Bayern înainte de a se înțelege cu Barcelona.

În sezonul trecut Lewandowski a marcat nu mai puțin de 50 de goluri în 46 de apariții în tricoul lui Bayern, ceea ce-l face unic în Europa.

„Robert Lewandowski la Barcelona s-a făcut! Bayern i-a anunțat pe oficialii Barcelonei că acceptă ultima lor ofertă. Acord final între părți.

Lewandowski le-a solicitat celor de la Bayern să plece spre Barcelona încă de vineri, însă zbura spre noua sa destinație în weekend”, a scris și jurnalistul Fabrizio Romano, cunoscut pentru inside-urile sale din lumea fotbalului.

