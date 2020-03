"Se poate ajunge pana la contracte reziliate!" Reactia oficialilor lui Gaziantep dupa ce antrenorul roman a fugit din Turcia! Ce comunicat au emis

Reactia oficialilor lui Gaziantep dupa ce Marius Sumudica a plecat din Turcia.

Antrenorul celor de la Gaziantep Gazisehir, a plecat vineri seara in Romania cu un avion privat dupa ce numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a crescut. Decizia antrenorului roman i-a scos din minti pe oficialii clubului, iar vicepresedintele lui Gaziantep, Mahsun Altunkaya, a precizat intr-un comunicat pe site-ul oficial al clubului ce se va intampla cu antrenorul roman.

"Am aflat cu mare surprindere ca Marius Sumudica si staff-ul sau au inchiriat un avion privat si au plecat in tara lor, Romania, vineri noapte. Consiliul nostru de conducere, considerand mereu sanatatea o prioritate, se va reuni zilele urmatoare pentru a discuta tot ce s-a intamplat si va continua sa prezinte informari opiniei publice.

Apoi, domnul Sumudica a precizat ca va face o sedinta cu jucatorii nostri si la aceasta sedinta le va aminti celor care vor pleca in strainatate de seriozitatea situatiei putand sa se ajunga si la rezilierea contractelor. Consiliul de conducere va continua sa faca pasii necesari, considerand primordiala sanatatea oamenilor in aceasta perioada de izolare. As vrea sa se stie ca am trimis la jucatorii care au dorit sa faca sport acasa aparate de fitness de la baza noastra sportiva. In plus, toti profesionistii din club si echipa medicala tin permanent legatura cu jucatorii nostri si familiile lor. Jucatorii nostri isi continua pregatirile acasa, conform programului care li s-a dat", se arata in comunicatul emis pe site-ul celor de la Gaziantep.