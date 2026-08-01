România, înfrângere dureroasă în fața Chinei la Campionatul Mondial U18 de la Piteşti

Naţionala de junioare a României a fost învinsă la scor sâmbătă, la Piteşti, de reprezentativa Chinei, scor 31-24 (17-10), în ultimul meci din grupa F a Campionatului Mondial. Ambele echipe erau calificate anterior în grupele principale. CM under 18 este găzduit de România în patru oraşe.

La debut, echipa antrenată de Victorina Bora a câştigat cu 30-16 în faţa reprezentativei Uruguay, iar apoi a dispus de Kazakhstan, cu 37-13. China, cu 6 puncte, şi România, cu 4, sunt calificate mai departe.