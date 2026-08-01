România, înfrângere dureroasă în fața Chinei la Campionatul Mondial U18 de la Piteşti

Naţionala de junioare a României a fost învinsă la scor sâmbătă, la Piteşti, de reprezentativa Chinei, scor 31-24 (17-10), în ultimul meci din grupa F a Campionatului Mondial. Ambele echipe erau calificate anterior în grupele principale. CM under 18 este găzduit de România în patru oraşe.
La debut, echipa antrenată de Victorina Bora a câştigat cu 30-16 în faţa reprezentativei Uruguay, iar apoi a dispus de Kazakhstan, cu 37-13. China, cu 6 puncte, şi România, cu 4, sunt calificate mai departe.
Finala se dispută la Pitești
Meciurile CM under 18 se dispută în sălile din Piteşti, Mioveni, Craiova şi Râmnicu Vâlcea. Finala competiţiei va fi găzduită de Piteşti Arena.
În celelalte grupe ale CM U18 din România evoluează: Croaţia, Franţa, Egipt, Insulele Fiji (grupa A); Danemarca, Cehia, Coreea de Sud, Mexic (B); Spania, Germania, Guineea, Uzbekistan (C); Muntenegru, Argentina, Ţările de Jos, Portugalia (D); Ungaria, Suedia, Tunisia, Canada (E); Slovacia, Japonia, Brazilia, Angola (G) şi Elveţia, Serbia, Slovenia, Algeria (H).
Ediţa din 2024 a CM under 18 a fost câştigată de Spania, după 23-22 în finala cu Danemarca. România s-a clasat pe locul 17.