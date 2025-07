Fotbalistul cedat pentru doar 300.000 de euro a semnat un contract valabil pe următoarele trei sezoane cu gruparea turcă și va încasa un salariu mult mai mare decât la FCSB: 30.000 de euro.

Marius Ștefănescu: ”Nu am stat pe gânduri, am acceptat imediat oferta de la Konya!”

La scurt timp după ce a fost prezentat oficial la Konyaspor, Marius Ștefănescu a acordat un interviu pentru clubul din Super Lig în care a vorbit despre cum au decurs negocierile cu turcii, dar și despre obiectivele sale.

Fotbalistul care până de curând a fost la FCSB a transmis că abia așteaptă prima întâlnire cu suporterii turci într-un meci oficial pe stadionul lui Konyaspor.

”Am primit o ofertă de la Konya și nu am stat pe gânduri, am acceptat-o imediat. Vreau să mă adaptez cât mai repede la echipă și să ne îndeplinim toate obiectivele. Vreau să fiu sănătos și să îmi ajut echipa cât mai mult.

Abia aștept să jucăm primul meci acasă, iar suporterii să ne susțină necondiționat, pentru că noi o să dăm totul pe teren”, a spus Marius Ștefănescu într-un interviu acordat clubului.