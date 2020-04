A fost considerat un transfer BOMBA, dar poate pleca dupa doar un an! De Ligt este dorit de o forta din Premier League! Unde poate ajunge fundasul adus cu 75 de milioane de euro la Juventus

Matthijs de Ligt poate pleca de la Juventus.

Fundasul celor de la Juventus, Matthijs de Ligt (20 de ani) ar putea pleca de la "Batrana Doamna" dupa doar un sezon petrecut. De Ligt a fost cumparat de Juventus de la Ajax in schimbul a 75 de milioane de euro, iar potrivt ESPN, Manchester United vrea sa-l cumpere pe acesta in perioada de transferuri din vara.

In vara anului trecut, De Ligt a refuzat oferta lui Manchester United, PSG si Barcelona pentru a semna cu Juventus, dar potrivit sursei citate, Manchester United va face o noua oferta pentru fundas in perioada de transferuri din vara. Solskjaer considera ca De Ligt este fundasul perfect, insa Juventus va luca in calcul o oferta pentru acesta doar in conditiile in care olandezul nu mai vrea sa continue sa joace in tricoul campioanei Italiei.

United might be getting to Mino Raiola amid the Matthijs de Ligt links #mufc https://t.co/YVDiKOWORJ — Man United News (@ManUtdMEN) April 1, 2020