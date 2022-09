În pauza competițională interclubului, reprezentativa Braziliei a disputat mai multe meciuri amicale, ultimul fiind cu Tunisia, pe Parc des Princes (Paris), meci în care s-a impus cu scorul de 5-1.

Au marcat Raphinha ’11, ’40, Richarlison ’19, Neymar ’29 (penalty) şi Pedro ’74 pentru brazilieni, respectiv Talbi ’18 pentru Tunisia. În minutul 42, de la tunisieni a fost eliminat Bronn. La meci au asistat 48.000 de spectatori.

Potrivit publicației L’Equipe, pe parcursul intonării imnului Braziliei s-au auzit fluierături, iar în timpul meciului fanii au încercat să îi încurce pe jucătorii brazilieni folosind lasere, inclusiv la lovitura de pedeapsă transformată de Neymar.

Richarlison scoring for Brazil today against Tunisia and a banana was thrown in front of him during the celebrations. Sickening stuff and no need for these type of racist fans at matches. pic.twitter.com/DQlKIBcMTm