Vineri, Rapid a primit vizita celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc în Giulești, în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea a fost LIVE TEXT AICI pe Sport.ro.



Momente de panică în Giulești! Ambulanța a intrat pe teren la pauză. Ce s-a întâmplat



La pauza meciului, ambulanța a intrat pe teren după ce fanii din peluză au reclamat oficialilor că unui suporter i s-a făcut rău. El a fost imobilizat pe targă de staff-ul medical și transportat de urgență la spital.

