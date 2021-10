Scandal monstru în Serbia! Xherdan Shaqiri a fost reclamat la FIFA, după un duel cu Irlanda de Nord! Ce s-a întâmplat

Fotbalistul elvețian ajuns la Lyon a fost mijlocul unui scandal uriaș după duelul dintre Elveția și Irlanda de Nord. În urma acestui scandal, Federația din Serbia a decis să îl atace la FIFA. Cum este posibil?

Shaqiri s-a născut în Kosovo, iar rivalitatea dintre Serbia și țara sa natală este bine cunoscută. La interviurile de după meci, într-un moment de neatenție al forțelor de ordine, un suporter a apărut în cadru.

Acesta ținea în mână o bluză cu emblema UCK, adică a Armatei de Eliberare din Kosovo, organizație considerată criminală de statul sârb. Shaqiri a zâmbit, și-a dat bluza jos și a pus-o lângă el.

Jovan Surbatovici, secretarul general al Federației din Serbia, a declarat că va cere sancțiuni dure împotriva lui Shaqiri.

„În prezent, pregătim o scrisoare de protest pe care o vom trimite FIFA în timpul zilei. Vom cere o reacţie urgentă şi cele mai dure sancţiuni împotriva lui Shaqiri, pentru promovarea organizaţiei teroriste criminale UCK, în timpul declaraţiilor acordate presei”, a spus acesta.

De cealaltă parte, Federația din Elveția consideră că fotbalistul ei nu are vreo vină în acest incident.

„Este inacceptabil faptul că oamenii vor să folosească stadioanele de fotbal şi, în acest caz, interviul unui jucător după un meci, pentru scopuri de propagandă politică. Xherdan Shaqiri a reacţionat într-un mod exemplar, a rămas calm şi nu a reacţionat. Bărbatul a fost interogat de poliţie şi a fost imediat interzis pe stadioane”, a precizat forul eleveţian, pe Twitter.

