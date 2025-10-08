Fayza Lamari a vorbit despre dificultățile pe care le întâmpină fiul său de când a căpătat statutul de star, din 2018, de când a devenit campion mondial cu Franța.

Fayza Lamari, despre acuzațiile de viol care i-au fost aduse lui Kylian Mbappe: ”Tu ai făcut-o?”

Mama vedetei de la Real Madrid, care îi este totodată și agent, spune că Mbappe nu poate avea o relație normal și că nici măcar nu se mai poate plimba în liniște pe stradă fără să fie asaltat de fani.

Totul a culminat cu acuzațiile care i-au fost aduse la finalul anului trecut, când, în urma unei escapade la Stockholm, fotbalistul a fost acuzat că ar fi violat o tânără, acuzații care nu au fost dovedite niciodată. Fayza Lamari susține că acele zvonuri au pus-o pe gânduri chiar și pe ea, iar când și-a întrebat fiul despre ce s-a întâmplat, s-a lovit de un răspuns tăios din partea lui Kylian.

”Am avut o discuție cu el anul trecut, când lucrurile nu mergeau prea bine. L-am întrebat dacă nu vrea să aibă o iubită. Mi-a răspuns: ‘Vezi vreo femeie în toată nebunia asta?”

Uneori dădea ture pe centură cu un 206, doar ca să vadă cum e. Acum nici măcar nu mai poate să meargă pe stradă. Mă întristează.

Am avut încredere în Kylian, dar l-am întrebat: ‘Ai fost tu?’ Mi-a răspuns: ‘Ai terminat cu acest delir?’ A fost singura călătorie pe care n-am organizat-o noi și acum plătim consecințele…”, a spus mama fotbalistului în presa din Franța.

