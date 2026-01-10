Tottenham - Aston Villa, de la 19:45 (LIVE pe VOYO) în FA Cup. Echipe probabile + se califică echipa lui Drăgușin? Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Tottenham - Aston Villa, de la 19:45 (LIVE pe VOYO) &icirc;n FA Cup. Echipe probabile + se califică echipa lui Drăgușin? Analiza și pronosticul lui Dan Chilom Premier League
Meci tare azi, în FA Cup, în direct pe VOYO: Tottenham - Aston Villa, de la 19:45, în turul al treilea al competiției.

de Dan Chilom

Tottenham - Aston Villa, de la 19:45 în FA Cup

Cea mai veche competiție din Anglia este în faza 16-imilor in sezonul 2025-2026, și le pune față în față pe Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, și Aston Villa. 

Villa este una dintre cele mai în formă echipe din Anglia în acest moment, ocupând poziția a3-a în Premier League. 

Echipa antrenată de Unay Emeri a învins Tottenhamul lui Drăgușin de 3 ori în 2025 ! 

Una dintre cele trei victorii de anul trecut ale lui Villa, a fost obținută chiar în FA Cup, scor 2-1. 

  • Meciul e transmis pe VOYO

Tottenham - Aston Villa. Echipe probabile

Tottenham:: Kinský - Spence, Danso, van de Ven - Ben Davies - Gray, João Palhinha - Odobert, Simons, Mathys Tel - Kolo Muani

Aston Villa:  Bizot - Cash, Konsa, Torres, Digne - Kamara, Tielemans - Malen, Rogers, Buendía - Watkins 

Radu Drăgușin are șanse bune să fie chiar titular în locul lui Van de Ven. 

Tottenham - Aston Villa | Cote casele de pariuri

Casele de pariuri o dau ușor favorită pe Aston Villa, cu o cotă de 2.55. 

Tottenham are o cotă de 2.65 pentru victoria în 90 de minute. 

Tottenham se califică - 1.90 

Aston Villa se califică - 1.88

În ultimele 10 partide dintre cele două nu s-a realizat nicio remiză. Villa conduce cu 6-4. 

Thomas Frank, tehnicianul lui Spurs, nu a reușit nicio victorie în fața lui Emeri, obținând doar două remize. 

Spaniolul l-a învins de 4 ori în meciurile directe. 

Partida se joacă într-o singură manșă 

Craig Pawson va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,71 cartonașe galbene pe meci, și 0,14 roșii. 

Sugestia Sport.ro: Aston Villa se califică

