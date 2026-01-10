de Dan Chilom
Tottenham - Aston Villa, de la 19:45 (LIVE pe VOYO) în FA Cup. Echipe probabile + se califică echipa lui Drăgușin? Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Meci tare azi, în FA Cup, în direct pe VOYO: Tottenham - Aston Villa, de la 19:45, în turul al treilea al competiției.
Cea mai veche competiție din Anglia este în faza 16-imilor in sezonul 2025-2026, și le pune față în față pe Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, și Aston Villa.
Villa este una dintre cele mai în formă echipe din Anglia în acest moment, ocupând poziția a3-a în Premier League.
Echipa antrenată de Unay Emeri a învins Tottenhamul lui Drăgușin de 3 ori în 2025 !
Una dintre cele trei victorii de anul trecut ale lui Villa, a fost obținută chiar în FA Cup, scor 2-1.
- Meciul e transmis pe VOYO
Tottenham - Aston Villa. Echipe probabile
Tottenham:: Kinský - Spence, Danso, van de Ven - Ben Davies - Gray, João Palhinha - Odobert, Simons, Mathys Tel - Kolo Muani
Aston Villa: Bizot - Cash, Konsa, Torres, Digne - Kamara, Tielemans - Malen, Rogers, Buendía - Watkins
Radu Drăgușin are șanse bune să fie chiar titular în locul lui Van de Ven.
Tottenham - Aston Villa | Cote casele de pariuri
Casele de pariuri o dau ușor favorită pe Aston Villa, cu o cotă de 2.55.
Tottenham are o cotă de 2.65 pentru victoria în 90 de minute.
Tottenham se califică - 1.90
Aston Villa se califică - 1.88
În ultimele 10 partide dintre cele două nu s-a realizat nicio remiză. Villa conduce cu 6-4.
Thomas Frank, tehnicianul lui Spurs, nu a reușit nicio victorie în fața lui Emeri, obținând doar două remize.
Spaniolul l-a învins de 4 ori în meciurile directe.
Partida se joacă într-o singură manșă
Craig Pawson va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,71 cartonașe galbene pe meci, și 0,14 roșii.
Sugestia Sport.ro: Aston Villa se califică
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News