AS Roma a trimis oferta pentru transferul lui Radu Drăgușin! Toate detaliile

Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit recent după o accidentare care l-a ținut departe de gazon aproape un an, iar în această perioadă poate schimba echipa.

Tottenham a început negocierile cu AS Roma pentru transferul fundașului român, chiar dacă inițial s-a zvonit că londonezii vor să-l păstreze și pentru a doua parte a sezonului. 

Florin Manea, impresarul fotbalistului, a confirmat negocierile cu capitolinii în cadrul unui interviu acordat presei italiene. Se pare că Roma vrea să-l transfere sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare în cazul în care Drăgușin va reuși să impresioneze pe ”Olimpico”, scrie jurnalistul Ekrem Konur.

AS Roma a trimis oferta pentru Radu Drăgușin!

Printre echipele interesate de Drăgușin s-a numărat și Fiorentina, doar că toscanii au șanse mici pentru un transfer, având în vedere că sezonul acesta tremură serios pentru evitarea retrogradării.

Tot impresarul fotbalistului a transmis că suma pe care Tottenham o vrea pentru transferul definitiv al internaționalului român este de 25 de milioane de euro, adică exact suma plătită pentru transferul său de la Genoa în urmă cu doi ani.

Drăgușin cunoaște foarte bine fotbalul italian, motiv pentru care Serie A ar părea o variantă foarte bună pentru cariera sa. Acolo a început fotbalul mare, la Juventus, după care a trecut pe la Sampdoria, Salernitana și Genoa.

AS Roma insistă pentru transferul lui Radu Drăgușin

Directorul sportiv al romanilor, Frederic Massara, se ocupă personal pentru a întări defensiva echipei sale cu internaționalul român. 

„Roma dezlănțuită — Roma și Tottenham sunt în contact reînnoit, de data aceasta în ceea ce-l privește pe Radu Drăgușin. Fundașul central român s-a întors recent după o ruptură de ligamente încrucișate (11 luni de absență) și își caută un nou club. 

Massara (n.r. - Frederic Massara, directorul sportiv) lucrează pentru a-l aduce pe fostul jucător al echipei Genoa și Juventus la Roma”, a notat Gazzetta dello Sport.

