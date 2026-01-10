AS Roma a trimis oferta pentru transferul lui Radu Drăgușin! Toate detaliile

Tottenham a început negocierile cu AS Roma pentru transferul fundașului român, chiar dacă inițial s-a zvonit că londonezii vor să-l păstreze și pentru a doua parte a sezonului.



Florin Manea, impresarul fotbalistului, a confirmat negocierile cu capitolinii în cadrul unui interviu acordat presei italiene. Se pare că Roma vrea să-l transfere sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare în cazul în care Drăgușin va reuși să impresioneze pe ”Olimpico”, scrie jurnalistul Ekrem Konur.



AS Roma a trimis oferta pentru Radu Drăgușin!



Printre echipele interesate de Drăgușin s-a numărat și Fiorentina, doar că toscanii au șanse mici pentru un transfer, având în vedere că sezonul acesta tremură serios pentru evitarea retrogradării.



Tot impresarul fotbalistului a transmis că suma pe care Tottenham o vrea pentru transferul definitiv al internaționalului român este de 25 de milioane de euro, adică exact suma plătită pentru transferul său de la Genoa în urmă cu doi ani.

