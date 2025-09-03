În ultimele zile, presa din Italia a anunțat că George Pușcaș se află pe lista clubului, dar apariția unui nou nume ar putea schimba datele problemei.



Diego Falcinelli, atacant italian cu experiență în Serie A și Serie B, este și el analizat de conducerea Blucerchiatilor.



Publicația „Il Secolo XIX” scrie că Sampdoria vrea să profite de pauza competițională pentru a încheia negocierile cu unul dintre cei doi fotbaliști, iar Falcinelli pare să fi intrat puternic în cărți.



Pică transferul lui Pușcaș?



Pușcaș, 29 de ani, este liber de contract după despărțirea de Bodrum și ar putea reveni în Italia, unde a jucat pentru Bari, Benevento, Novara, Palermo, Pisa și Genoa. La ultima sa echipă, Genoa, a adunat 33 de meciuri și 4 goluri între 2022 și 2024.



Sampdoria a început modest sezonul, cu două înfrângeri din două meciuri: 0-2 acasă cu Modena și 1-3 pe terenul lui SudTirol. Deși Massimo Coda a marcat, el rămâne singura soluție importantă din atac, iar conducerea caută un „deputy” care să ofere mai multe variante ofensive.



Până acum, Sampdoria a adus doar un mijlocaș (Antonin Barak, de la Fiorentina) și un fundaș central (Dennis Hadzikadunic, de la Rostov), dar problema din ofensivă a rămas deschisă. Decizia finală între Pușcaș și Falcinelli urmează să fie luată în zilele următoare.

