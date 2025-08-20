De la finalistă a CCE, la retrogradată în Serie C

O dată campioană în Serie A (1991), de patru ori câștigătoare a Cupei italiei (1985, 1988, 1989, 1994) și o dată a Supercupei (1991), dar și finalistă a Cupei Campionilor Europeni (1992) și câștigătoare a Cupei Cupelor (1990), Sampdoria trece prin momente dificile. O obișnuită a primei ligi italiene, unde a petrecut 66 de sezoane, "Samp" a retrogradat în Serie B, la finalul stagiunii 2022-2023, apoi fost preluată de către Andrea Radrizzani și Matteo Manfredi, dar clubul are în continuare probleme financiare și a retrogradat în Serie C, în această vară.



Sampdoria a încheiat sezonul pe locul 18 în Serie B și nu era programată iniţial să participe la play-off-ul de supraviețuire, dar penalizarea de patru puncte impusă Bresciei pentru infracţiuni contabile şi administrative a schimbat acest lucru. Ulterior, genovezii au întâlnit pe Salernitana și s-au menținut în Serie B, după 2-0 în tur și 3-0 la "masa verde" în retur, din cauza incidentelor produse de fanii trupei din Campania. În această vară, Massimo Donati a preluat banca tehnică, dar lotul nu a suferit o îmbunătățire semnificativă față de stagiunea trecută, iar echipa ar putea avea din nou emoții pentru supraviețuire.



Sampdoria Genova, în perioada de mercato vară 2025:

Antrenor - Massimo Donati (nou)

Veniri - Gennaro Tutino (Cosenza / 2.58 milioane de euro), Alessandro Bellemo (Como / 2 milioane de euro), Nikola Sekulov (Juve Next Gen / 1.55 milioane de euro), Nikolas Ioannou (Como / 1.5 milioane de euro), Simone Ghidotti (Como / 400.000 de euro), Victor Narro (Tarragona / 300.000 de euro), Marvin Cuni (Rubin Kazan / 250.000 de euro, împrumutat), Liam Henderson (Empoli / gratis), Jordan Ferri (Montpellier / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Estanis Pedrola (Bologna), Simone Giordano (Mantova), Stipe Vulikic (Modena), Antonino La Gumina (Cesena), Francesco Conti (Rimini), Simone Leonardi (Rimini), Stefano Girelli (Salernitana), Elia Tantalocchi (Pontedera), Lorenzo Malagrida (Rimini), Nicola Ravaglia (Carrarese), Luca Polli (Fossano)

Plecări - Samuel Ntanda (Anderlecht / 700.000 de euro), Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles / 400.000 de euro), Ronaldo Vieira (San Jose Eathquakes / 400.000 de euro), Gerard Yepes (Empoli / gratis), Ilario Porzi (Cannara / gratis), Gennaro Tutino (Avellino / împrumutat), Luca Polli (Obermais / împrumutat), M'Baye Niang, Alessio Cragno, Fabio Borini, Bartosz Bereszynski (contracte încheiate), Ebenezer Akinsanmiro (Inter Milano / împrumut expirat), Remi Oudin (Lecce / împrumut expirat), Pietro Beruatto (Pisa / împrumut expirat), Giuseppe Sibilli (Bari / împrumut expirat), Marco Curto (Como / împrumut expirat), Samuele Perisan (Empoli / împrumut expirat), Fabio Abiuso (Modena / împrumut expirat), Simone Romagnoli (Frosinone / împrumut expirat), Simone Ghidotti (Como / împrumut expirat), Niccolo Chiorra (Carrarese / împrumut expirat)