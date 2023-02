Aproximativ 2000 de oameni trăiesc în Bambali, locul în care a copilărit Sadio Mane. Starul lui Bayern Munchen a investit câteva milioane de euro până acum pentru a le face viața mai ușoară conaționalilor săi.

Lumea a început să afle despre donațiile și investițiile lui Sadio Mane în urmă cu trei ani. În 2019, el a donat în jur de 300.000 de euro pentru a ridica o nouă școală în Bambali. Mai mult decât atât, a înființat și burse generoase pentru elevii cu cele mai bune note.

În 2020, Mane a donat 50.000 de euro pentru cei afectați de pandemia de COVID-19. Văzând câte probleme de sănătate există în zona în care a crescut, atacantul a luat o decizie majoră în iunie 2021. El a oferit 600.000 de euro pentru construcția unui spital public în Bambali.

Reporterii l-au întrebat pe Sadio Mane de ce face aceste investiții, iar răspunsul său a devenit viral: "În copilărie am fost flămând și eram nevoit să muncesc pe câmp. Am trecut prin vremuri grele, jucam fotbal desculț pe stradă. Nu am avut șansa să primesc o educție adecvată. Astăzi, datorită fotbalului, pot ajuta oamenii din satul meu", a spus Mane, conform Nsemwoha.com.

Sadio Mane deține trei mașini de lux și spune că e mai mult decât fericit cu acest lucru. Senegalezul deține un Bentley Continental GT, un Range Rover Evoque și un Audi RS7. În total, valoarea garajului său se ridică la 600.000 de euro.

Atacantul a mai fost viral în 2019, când a fost surprins cu telefonul spart. Mulți oameni au râs de el la acel moment, dar Mane nu a fost deloc afectat. A continuat să-și ajute semenii.

Pe lângă investițiile majore despre care am vorbit mai sus, Sadio Mane își mai ajută conaționalii cu haine și încălțări. El face astfel de donații de ani de zile. În prezent, starul mondial lucrează pentru construirea unui oficiu poștal în Bambali și pentru implementarea unei rețele 4G.

Sadio Mane spune că viața de lux nu îl atrage: "Nu ma nevoie de mașini de lux, vile imense sau avioane private. Prefer ca oamenii mei să primescă o bucățită din recompensa pe care mi-a oferit-o viața. De ce să îmi doresc 10 Ferrari-uri sau 20 de ceasuri cu diamante?", a declarat fotbalistul în trecut.

Just came across this. Apparently the house where Sadio Mané grew up. Man what humble roots. ???????? pic.twitter.com/l1sigTR877