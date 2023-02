Rapahel Varane s-a retras! Mesajul emoționant postat de fundașul francez: „M-am gândit de câteva luni la asta!”

Franța a pierdut doi oameni importanți după finala Campionatui Mondial din Qatar, în care a fost învinsă de Argentina. Karim Benzema (35 ani) a anunțat că se retrage de la echipa națională, ca în scurt timp, căpitanul Realului să fie urmat de Hugo Lloris (36 ani).

La o lună distanță a venit și rândul lui Raphael Varane (29 ani) să dezvăluie că nu va mai evolua în tricoul „cocoșilor galici”. Fundașul central al lui Manchester United a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care a precizat ce greu i-a fost să recurgă la această decizie și cât de mândru s-a simțit, de fiecare dată, când a îmbrăcat tricoul naționalei Franței.

„Să reprezint marea noastră țară timp de un deceniu a fost una dintre cele mai mari onoruri din viața mea. De fiecare dată când purtam acest tricou albastru special simțeam o mândrie imensă, datoria de a da totul, de a juca cu inima și de a câștiga de fiecare dată când intram pe teren. M-am gândit de câteva luni la asta și am decis că este momentul potrivit pentru mine să mă retrag din fotbalul internațional.

În copilărie, îmi amintesc că urmăream France '98, echipa cu jucătorii care ne-a făcut să trăim emoții de nedescris. Am visat să fiu ca eroii noștri și, 20 de ani mai târziu, am avut una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Una care m-a făcut cu adevărat mândru. Am adus Cupa Mondială acasă! Nu voi uita niciodată. Încă mai simt fiecare emoție pe care am simțit-o în acea zi, 15 iulie 2018. A fost unul dintre cele mai mari și mai memorabile momente din viața mea.

Această victorie pe care am câștigat-o împreună nu ar fi fost niciodată posibilă fără sprijinul lui Didier Deschamps, al fiecăruia dintre membrii conducerii și staff-ului nostru în acești ani, al coechipierilor mei care ne-au apărat tricoul la fiecare dintre meciurile noastre.

Dar, mai important, această victorie nu ar fi fost posibilă fără sprijinul fiecăruia dintre voi. Entuziasmul vostru, sărbătoarea și amintirile întoarcerii noastre în Franța vor rămâne întipărite în mintea mea pentru totdeauna.

Chiar și după înfrângerea din finala de anul trecut, cu un parcurs grozav, ne-ați primit ca niște eroi când ne-am întors. Tuturor și fiecăruia dintre voi, de o mie de ori VĂ MULȚUMESC!

Cu siguranță îmi vor lipsi aceste momente, dar a venit momentul ca noua generație să preia conducerea. Avem un grup de jucători tineri, talentați care sunt gata să preia conducerea, care merită o șansă și care au nevoie de voi.

Din suflet, vă mulțumesc

Rapha”, a postat Raphael Varane pe conturile oficiale de social media.

Raphael Varane a adunat 93 de prezențe pentru naționala Franței, în care a marcat de 5 ori. Stoperul și-a trecut în palmares două trofee alături de „cocoșii galici”: titlul mondial din 2018 și trofeul UEFA Nations League în 2021.