După debutul la prima echipă a lui Arsenal din luna decembrie, într-un 3-0 cu Olympique Lyon în Dubai Super Cup, Cătălin Cîrjan a bifat în această săptămână o altă premieră: a fost pentru întâia dată căpitanul ”tunarilor”, într-un meci al formației Under 21 din Premier League Cup.

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 20 de ani a purtat banderola în 2-3 cu Burnley din faza grupelor competiției, a înscris al doilea gol al lui Arsenal, în minutul 37, și a avut și alte ocazii, inclusiv o bară.

Convocat constant de managerul Mikel Arteta la prima echipă, Cătălin Cîrjan a revenit pe terenul de fotbal în acest sezon după o perioadă de 480 de zile de absență, cauzată de o accidentare gravă.

Cătălin Cîrjan pentru Sport.ro despre debutul la prima echipă a lui Arsenal

Contactat de Sport.ro după momentul debutului la prima echipă, când a intrat în minutul 67 al întâlnirii cu Olympique Lyon, ”decarul” de la tineretul lui Arsenal ne-a mărturisit:

”Încă nu îl consider debut, pentru că în minutul 67 s-a schimbat toată echipa și am intrat toți cei de la Under 21”.

Cătălin a fost completat atunci de tatăl Ionel Cîrjan: ”A fost un meci amical, iar debut va fi când va intra alături de cei de la prima echipă. Sperăm să primească și el această șansă. Până atunci muncim în continuare”.

”Învățăm și mergem mai departe. Mă bucur că am reușit să înscriu un nou gol”, a spus Cîrjan după înfrângerea cu Burnley.

???? We build for Friday ???? Watch the key moments from #AFCU21's narrow defeat in the #PLCup ???? — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) February 1, 2023

Foto și video: Arsenal