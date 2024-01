Destinație surprinzătoare pentru Divock Origi, la doar 28 de ani

Gruparea din Premier League ar putea renunța la el încă din această iarnă, chiar dacă atacantul este împrumutat până în vară.

Belgianul nu se va întoarce la AC Milan și este aproape de un transfer în Major League Soccer, anunță jurnalistul Nicolo Schira pe rețelele de socializare.

AC Milan este la un pas să-l împrumute pe Origi la Los Angeles FC, cu opțiunea unui transfer definitiv. Dacă LAFC va reuși anumite performanțe în următorul sezon, atunci americanii vor fi obligați să-l transfere definitiv pe fostul atacant de la Liverpool.

