Răsturnare de situație pentru Marcus Rashford! Ce se întâmplă cu atacantul după decizia Barcelonei

Răsturnare de situație pentru Marcus Rashford! Ce se întâmplă cu atacantul după decizia Barcelonei Fotbal extern Marcus Rashford
SPORT.RO
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Barcelona a refuzat să achite clauza de 30 de milioane de euro pentru Marcus Rashford, iar viitorul englezului capătă o direcție neașteptată după o discuție cu antrenorul Michael Carrick.

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Atacantul englez a avut un parcurs bun sub formă de împrumut la Barcelona, reușind să își recapete forma sportivă. Cu toate acestea, clubul catalan se confruntă cu probleme financiare și a decis să nu plătească suma necesară pentru un transfer definitiv. Potrivit surselor din presa britanică, ibericii ar lua în calcul doar o nouă variantă de împrumut. Marcus Rashford își dorește să continue în La Liga, fiind atras de proiectul pregătit de Hansi Flick.

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Marcus Rashford
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Planurile lui Manchester United pentru noul sezon

Deși despărțirea de echipa de pe Old Trafford era privită inițial ca o certitudine, lipsa unor oferte concrete a schimbat datele problemei. Michael Carrick a purtat un dialog direct cu fotbalistul în vârstă de 28 de ani și i-a transmis că va fi inclus în programul de pregătire din această vară, dacă nu se va ajunge la o înțelegere cu un alt club.

Varianta unui transfer la Bayern Munchen a picat tot din cauza banilor, potrivit Teamtalk. Totuși, situația actuală nu le displace celor de la Manchester United, care îl privesc acum pe Marcus Rashford ca pe un jucător important, cu experiență, capabil să aducă un aport important în ofensiva echipei pentru următoarea stagiune.

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