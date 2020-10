Ruby, agatata de unul dintre fotbalistii milionari din Premier League! Dezvaluiri de ultima ora: ce mesaj i-a tarnsmis fotbalistul cunoscut in toata lumea

Ruby nu vrea sa prinda 'transferul' in Anglia! :)

Cantareata spune ca fundasul lui Arsenal, David Luiz, a incercat sa o abordeze pe Instagram. Jucatorul i-a trimis un smiley face. Ruby i-a dat si ea follow, dar spune ca numai pentru a-i folosi imaginea pentru promovarea ultimei sale piese. :)

"Nu prea tin cu fotbalul, dar sii cine tine cu mine si cine s-a bagat pe vrajeala cu mine azi? Are verified si 19 milioane de followrs. David Luiz! S-a bagat acolo, mi-a dat un smiley face. Eu nu raspuns la vrajeala. Nu i-am raspuns, dar m-am gandit sa ii dau follow. Poate ii dau piesa mea, dupa ce o lansez, sa-mi dea si mie un swipe up la aia 19 milioane de urmaritori pe care ii are. Poate e baiat de treaba si imi da. Atata vrajeala stiu eu", a spus Ruby pentru ZU TV.

Ruby sta mai rau decat fotbalistul din nationala Braziliei la followerii de pe Instagram. "Doar" 1,4 milioane de oameni o urmaresc!

