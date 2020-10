EXCLUSIV | David Luiz i-a dat BLOCK lui Ruby: "Mi-a trimis poze, multe poze!" Dezvaluiri in premiera ale artistei!

Relatia online dintre Ruby si fundasul lui Arsenal David Luiz n-a fost de durata! :)

Artista avea un plan bine pus la punct. Voia sa-i raspunda abia in momentul lansarii noii sale piese si sa-i ceara un share. :) N-a mers. Luiz a fost trist din cauza lipsei de reactie a lui Ruby la pozele pe care i le-a trimis. N-a mai avut rabdare si i-a dat block! :)

"Mi-a dat block! Nu vreau sa mai vorbesc... Nu i-am raspuns si mi-a dat block! Mi s-a parut amuzant la inceput, nu le am cu fotbalul. Am vazut ca are multi urmaritori si mi s-a parut tare. Mi-a trimis multe poze si nu am vrut sa le deschid. Am deschis una si erau multe emoticoane. Am si printscreen, pentru cei care nu ma cred. Am avut inima un pic, asa, si n-am mai deschis. Nu i-am dat flit, i-am dat seen. Chiar nu voiam sa fie pa! Asteptam sa-i dau link cu piesa mea si sa bubuie din prima zi: 19 milioane de vizualizari! Nu sunt in flirturi cu fotbalistul David Luiz! N-am fost, ar fi vrut el sa fie cu Ruby!", a spus Ruby la emisiunea lui Maruta de la PRO TV.