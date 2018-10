ANUNT BOMBA: Ronaldo face dezvaluirea momentului! Ce au facut el si Mayorga dupa ce au parasit camera de hotel in care au facut sex

Scandalul in care Ronaldo este acuzat de viol continua sa fie in prim plan.

Kathryn Mayorga il acuza pe Cristiano Ronaldo ca a fortat-o sa intretina relatii sexuale cu el dupa ce au petrecut intr-un club din Las Vegas. Ronaldo a iesit in fata si a spus ca dupa actul sexual, el si tanara in varsta de 34 de ani s-au intors in club.

Presa din Portuglia scrie faptul ca "versiunea lui Cristiano este diferita. Dupa ce au intretinut relatii intime, el si Mayorga s-au intors in club si au petrecut o multime de ore impreuna".



Avocatii lui Ronaldo incearca sa obtina imagini ale camerelor de supraveghiere de la clubul de noapte.

O sursa interna a declarat: "Orice inregistrare video care arata ca Ronaldo si Mayorga au fost vazuti in club dupa ce au fost in camera de hotel ar sustine versiunea lui Ronaldo".

Reprezentantii lui Ronaldo au spus ca jucatorul lui Juventus nu o sa mai pastreze tacerea pentru prea mult timp.

Cristiano Ronaldo continua sa sutina faptul ca in Vegas nu a fost vorba despre un viol si a platit-o pe tanara profesoara din America pentru ca reputatia sa nu-i fie distrusa. Acesta era proaspat transferat la Real Madrid, iar imaginea sa cat si a clubului lui Florentino Perez erau in pericol.