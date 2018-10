Politistii din Las Vegas vor sa il audieze pe Cristiano Ronaldo! Cand va avea loc interogatoriul: "Vrem sa il ascultam si pe el"

Cristiano Ronaldo va fi audiat in Statele Unite in cazul acuzatiilor de viol.

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Politistii americani au dezvaluit ca vor sa discute cu Cristiano Ronaldo despre acuzatiile de viol care i se aduc.

Ofiterii din Las Vegas au vorbit pentru prima data despre dorinta de a-l audia pe starul portughez in scandalul iscat de Kathryn Mayorga, femeia in varsta de 34 de ani care il acuza pe Ronaldo de viol. Incidentul s-ar fi petrecut in 2009, intr-o camera de hotel din orasul american.

Cazul a fost redeschis saptamana trecuta, iar politistii vor sa discute si cu portughezul. Totusi, nu se stie cand va avea loc audierea, din cauza faptului ca Ronaldo se afla peste ocean.

"Cu siguranta nu stim inca cand se va intampla, insa la un moment dat, va trebui sa-l ascultam si pe el", a declarat un purtator de cuvant al politiei din Las Vegas pentru Mirror.

Totodata, politistii au confirmat ca au inca probele de la medicina legala luate in ziua presupusului viol. La momentul respectiv, Kathryn Mayorga nu a vrut sa dezvaluie identitatea agresorului si si-a retras plangerea dupa ce a incheiat o intelege financiara cu Cristiano Ronaldo.