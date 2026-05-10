Barcelona s-a umplut de bani din vânzarea de bilete pentru ”El Clasico”!

Pe lângă miza unui derby cu rivala de pe ”Bernabeu”, Barcelona joacă pentru câștigarea titlului de campioană, al doilea la rând. Un rezultat pozitiv poate aduce, în dreptul echipei lui Hansi Flick, ”coroana” din La Liga cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Barcelona s-a umplut de bani după El Clasico!

Fanii catalani s-au înghesuit pentru a vedea ”pe viu” această partidă. Chiar dacă majoritatea s-au plâns de prețurile exagerate ale biletelor pentru meciul cu Real Madrid, stadionul care poate găzdui acum 62.000 de spectatori a fost arhiplin.

Potrivit RAC1, nu mai puțin de 16,2 milioane de euro vor intra în conturile clubului doar din vânzarea de bilete, o sumă record pentru noua arenă a Barcelonei.