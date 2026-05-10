Barcelona s-a umplut de bani din vânzarea de bilete pentru ”El Clasico”!

Pe lângă miza unui derby cu rivala de pe ”Bernabeu”, Barcelona joacă pentru câștigarea titlului de campioană, al doilea la rând. Un rezultat pozitiv poate aduce, în dreptul echipei lui Hansi Flick, ”coroana” din La Liga cu trei etape înainte de finalul sezonului.
Barcelona s-a umplut de bani după El Clasico!
Fanii catalani s-au înghesuit pentru a vedea ”pe viu” această partidă. Chiar dacă majoritatea s-au plâns de prețurile exagerate ale biletelor pentru meciul cu Real Madrid, stadionul care poate găzdui acum 62.000 de spectatori a fost arhiplin.
Potrivit RAC1, nu mai puțin de 16,2 milioane de euro vor intra în conturile clubului doar din vânzarea de bilete, o sumă record pentru noua arenă a Barcelonei.
Echipele de start din Barcelona - Real Madrid:
- FC Barcelona: J. Garcia - E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo - Gavi, Pedri - Fermin, Olmo, Rashford - F. Torres
- Rezerve: Aller, Araujo, Balde, Bardghij, Bernal, Casado, De Jong, Espart, Kounde, Lewandowski, Raphinha, Szczesny
- Real Madrid: Courtois - Alex-Arnold, Rudiger, Asencio, Fran Garcia - Camavinga, Tchouameni, Bellingham - Brahim, Gonzalo, Vinicius
- Rezerve: Lunin, Mestre, Alaba, Carreras, Mastantuono, Cestero, Jimenez, Palacios, Pitarch
Barcelona vine după victoria în fața lui Osasuna din deplasare, scor 2-1, și se află pe primul loc în La Liga cu 88 de puncte. Catalanii se situează la 11 „lungimi” de rivala din Madrid, iar cu un egal în El Clasico, echipa lui Hansi Flick devine campioana Spaniei.
De cealaltă parte, Real Madrid vine după succesul din deplasare cu Espanyol, scor 2-0, și se află pe poziția a doua cu 77 de puncte. Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în finala Supercupei Spaniei, iar atunci Barcelona a câștigat cu 3-2.