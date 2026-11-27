Corespondență PRO TV din Anglia (Matilda Popa)

Edi Iordănescu a sosit miercuri în Anglia, a asistat din tribună la eșecul contra lui Blackburn (0-1), joi a condus primul antrenament, iar vineri dimineață a participat la conferința de presă premergătoare jocului cu Derby County (sâmbătă, ora 17:00).

Edi Iordănescu dezvăluie culisele numirii la Watford

După o conferință de presă de aproximativ 30 de minute în limba engleză, Edi Iordănescu a stat de vorbă și cu jurnaliștii români. Antrenorul a dezvăluit culisele numirii la Watford și a explicat cum a ajuns să fie principala variantă a conducerii, deși inițial nici nu era pe listă,.

Într-un timp foarte scurt, Iordănescu spune că a avut nu mai puțin de 13 întâlniri video cu oamenii din cadrul clubului, inclusiv cu patronatul. În cele din urmă, și-a dat acordul și a semnat cu obiectivul de a crea o identitate de joc și a scoate echipa din pasa proastă.

"E un moment special pentru mine. Inițial, clubul avea o listă de 7-8 nume, iar numele meu nu era prezent pe acea listă. Ulterior, un prieten apropiat și, în același timp, un agent polonez, alături de partenerul său, au propus numele meu pentru a intra pe această listă.

Inițial, clubul era sub presiunea timpului, trebuia să ia o decizie rapidă și deja era în discuții avansate. Oarecum, au lăsat să se înțeleagă că profilul meu e unul foarte interesant, dar că e un pic târziu propus. Totuși, totul a luat o întorsătură rapidă, iar după doar o zi am primit primul telefon și mi s-a propus o întâlnire video.

Ulterior, cred că au mai urmat în timp record încă vreo 12. A fost un proces foarte complex, etape parcurse într-un timp foarte scurt, de la departamentul de recrutare, până la patronat. Într-un timp record am reușit să văd toate meciurile, pe toate din acest sezon. Au urmat foarte multe analize, rapoarte, concluzii și, în final, un plan propus de mine pentru ceea ce va urma.

Din ce am înțeles, de la ultimul loc de pe listă, am ajuns într-un timp record prioritatea numărul 1 și am fost cel care a primit această propunere. Mi s-a explicat proiectul și cred foarte mult în potențialul echipei, chiar dacă e un moment dificil.

În viață sunt momente și momente, oportunități și oportunități. Dacă nu ai curaj în această meserie, e greu să realizezi lucrurile importante. Dacă lucrurile funcționat bune, nu mai eram eu acum aici.

Sincer, în ultima perioadă au fost discuții, dar în cu totul alte zone. Mărturisesc că a fot ceva foarte spontan", a spus Edi Iordănescu.