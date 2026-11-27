România va debuta la EHF EURO 2026 împotriva Norvegiei, în Arena BT din Cluj-Napoca, în data de 4 decembrie, de la ora 21:00.

Invitat în emisiunea VOYO SPORT LIVE, președintele Federației Române de Handbal, Bogdan Voina a anunțat că au mai rămas doar 600 de bilete de vândut pentru ca sala polivalentă din Cluj să fie plină la prima partidă programate în grupe.

România debutează la EHF EURO 2026 împotriva favoritei la câștigarea trofeului, Norvegia

Fiul lui Radu Voina a declarat că FRH nu a avut timp să se gândească la presiunea pusă asupra sa, prin organizarea acestei competiții, văzută însă ca un privilegiu și chiar ca o posibilitate de calificare la Jocurile Olimpice din Los Angeles.

„E o presiune suplimentară, dar, în același timp, e și un avantaj, pentru că acest Campionat European, pentru echipa noastră de senioare, e o posibilitate de a ne califica la Jocurile Olimpice.

Ca fost sportiv, mi-am dorit toată cariera să joc un turneu final acasă. Mergem la Cluj, unde vom fi susținuți, sala va fi aproape plină,” a declarat Bogdan Voina, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE.