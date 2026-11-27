„Reghe și-a asumat ceva greu de obținut. Trei meciuri excelente, a început foarte bine, după care patru meciuri fără gol marcat. Nu e ușor la FCSB, mai ales că sunt destul de aroganți de multe ori, și atunci echipele se ambiționează și vor să demonstreze că au valoare contra FCSB-ului” , a spus Ciprian Marica, la Gala Mari Sportivi 2026.

Fostul atacant al naționalei României a transmis că atitudinea de superioritate afișată de patronul echipei, dar și de Laurențiu Reghecampf (51 de ani) și de fostul oficial Mihai Stoica (61 de ani), produce un efect invers în Superliga. Potrivit lui Marica, declarațiile făcute aproape seară de seară la televizor nu fac decât să le ambiționeze pe celelalte formații din campionat în duelurile directe.

Ciprian Marica, despre munca lui Mihai Stoica și așteptările lui Gigi Becali

„Declarațiile patronului de multe ori, în fiecare seară aproape, de cât de buni sunt, la începutul sezonului, cum vor defila... ambiționează celelalte echipe. Din păcate, că a fost Mihai Stoica pe aceeași lungime de undă, Reghe, la fel, subestimează, sau comportamentul este de așa natură să-i ambiționeze pe adversari. E mult de lucru, e o echipă cu jucători de valoare”, a continuat fostul internațional.

În același context, Marica i-a luat apărarea lui Mihai Stoica, îndepăratat în această lună de la club, subliniind că bugetul limitat nu permite transferuri fără greșeală și că pretențiile lui Gigi Becali depășesc nivelul real al condițiilor existente.

„Sigur, nu ai cum să-i nimerești pe toți, pe cei mai buni. De asta am zis și de Mihai Stoica. Îl auzeam pe patronul echipei, că a avut mână liberă, corect, dar bugetul a fost limitat, n-a putut să-l ia pe Haaland, așa că e greu să nimerești toți jucătorii. Eu cred că Mihai Stoica a făcut o treabă bună la FCSB, dar totdeauna se poate și mai bine. Așteptările patronului sunt mari, însă realist vorbind, condițiile nu sunt de Champions League, chiar dacă așteptările sunt”, a adăugat Marica, potrivit ProSport.