Roberto Mancini, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Italiei, a acceptat oferta de a devenit noul antrenor al echipei qatariene Al Sadd, la doar un an după ce a părăsit echipa Arabiei Saudite, relatează presa din Italia, conform Football Italia.



Relatări media din această săptămână susțin că Mancini a fost aproape de a accepta oferta de preluare a băncii tehnice a echipei Al Sadd, care a încheiat colaborarea cu Felix Sanchez la 15 octombrie. Sergio Alegre a asigurat interimatul după plecarea lui Sanchez.



În ciuda relatărilor media făcute de jurnalistul Fabrizio Romano, din weekend, prin care anunța că Mancini a respins propunerea făcută de Al Sadd, cotidianul Gazzetta dello Sport a relatat, luni, că antrenorul de 60 de ani a acceptat, însă, oferta de a prelua banca tehnică a formației saudite.



Potrivit cotidianului italian, Mancini a fost de acord să preia echipa din Qatar pentru un contract inițial până la finalul sezonului 2025-2026.



Era cunoscut faptul că antrenorul italian explora posibilitățile de a reveni în Italia, dar nu a găsit proiectul potrivit în fotbalul din țara natală.



Cotidianul Gazzetta dello Sport avansează ideea că Roberto Mancini se va afla în Qatar la mijlocul acestei săptămâni pentru a definitiva formalitățile privind mutarea sa la formația Al Sadd. AGERPRES

