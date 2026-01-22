Eșecul suferit pe „Giuseppe Meazza”, scor 1-3 în fața „tunarilor” lui Arteta, nu a rămas fără ecou în vestiarul „nerazzurrilor”. Cristi Chivu, tehnicianul român aflat pe banca milanezilor, este gata să scuture echipa din temelii pentru următoarea etapă de campionat. Inter primește vizita celor de la Pisa pe 23 ianuarie, iar antrenorul are de gând să mizeze pe o rotație masivă a jucătorilor, menajându-i pe titularii care au dus greul în Europa.



Apărarea va fi complet refăcută. După ce defensiva a scârțâit în fața englezilor, Chivu intenționează să îi arunce în luptă pe Yann Bisseck, Stefan de Vrij și Carlos Augusto, anunță TuttoSport, oferindu-le minute importante într-un moment cheie al sezonului.



Mizează pe „sânge proaspăt” în atac



Schimbările nu se opresc la linia defensivă. Tehnicianul de 45 de ani pregătește surprize și în compartimentul ofensiv, acolo unde tânărul Pio Esposito ar putea prinde un loc de titular, făcând pereche, potrivit informațiilor actuale, cu Ange-Yoan Bonny.



La mijlocul terenului, Piotr Zielinski este anunțat din nou în rolul de „regizor”, polonezul fiind unul dintre puținii care își păstrează poziția. Alături de el sunt așteptați să apară Henrikh Mkhitaryan și Davide Frattesi, ultimul fiind gata să aducă un plus de energie după ce a fost utilizat în rotație.



În plus, Hakan Calhanoglu va fi indisponibil din cauza unei accidentări musculare, iar Denzel Dumfries nu va fi nici el pe teren după ce a acuzat probleme la gleznă.

