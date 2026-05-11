Germanul Daniel Siebert a fost delegat să arbitreze finala

Arbitrul german Daniel Siebert (42 de ani) a fost desemnat, luni, de UEFA să oficieze la finala Ligii Campionilor dintre PSG şi Arsenal, care va avea loc pe 30 mai la Budapesta.

Pentru a treia oară în acest sezon, Daniel Siebert va arbitra un meci al lui Arsenal, de data aceasta împotriva lui PSG în finala Ligii Campionilor, pe 30 mai, la Budapesta.

Arbitrul german în vârstă de 42 de ani a fost, de asemenea, responsabil cu meciul tur al echipei engleze din sferturile de finală împotriva lui Sporting Lisabona (victorie cu 1-0, 0-0 în manşa secundă) şi cu meciul tur al semifinalei împotriva lui Atlético Madrid (victorie cu 1-0, 1-1 în manşa secundă). Presa din Madrid a criticat vehement deciziile sale după acel meci.

În acest sezon, Daniel Siebert a arbitrat şi meciul tur al optimilor de finală ale Ligii Campionilor dintre Tottenham şi Atlético Madrid (victorie cu 3-2 pentru Spurs) şi alte şase meciuri din Liga Campionilor, inclusiv meciul din faza grupelor dintre Athletic Bilbao şi PSG (0-0) din 10 decembrie.

Arsenal și „calul troian” PSG

Înaintea finalei, statisticile oferă un detaliu interesant. Arsenal a pierdut doar două dintre ultimele 24 de meciuri disputate în Liga Campionilor, iar ambele înfrângeri au venit chiar împotriva lui PSG.

Parizienii s-au impus cu 1-0 la Londra și cu 2-1 pe teren propriu în semifinalele sezonului trecut, iar aceste succese reprezintă singurele victorii din istoria lui PSG împotriva tunarilor în Champions League.

Până acum, cele două cluburi s-au întâlnit de cinci ori în competiție. PSG are două victorii, Arsenal una, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.