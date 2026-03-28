Interimarul Igor Tudor se află sub o presiune uriașă pe banca tehnică a londonezilor. Acesta a obținut o singură victorie de la preluarea echipei, iar în această săptămână a intrat în concediu din cauza decesului tatălui său. Pe fondul luptei pentru evitarea retrogradării, clubul caută un potențial înlocuitor. Roberto De Zerbi, fostul antrenor de la Brighton și Marseille, este principalul vizat, însă fanii se opun categoric din cauza atitudinii italianului față de Mason Greenwood. Jucătorul englez a fost arestat în 2022 sub suspiciunea de viol și agresiune, deși acuzațiile au fost retrase un an mai târziu.

Campania „Nu lui Roberto De Zerbi”

Organizațiile de fani Women of the Lane, Proud Lilywhites și Spurs Reach și-au unit forțele și au publicat comunicate oficiale prin care cer conducerii să evite angajarea lui De Zerbi. Aceștia consideră că antrenorul a minimizat gravitatea violenței împotriva femeilor atunci când l-a apărat pe Greenwood în Franța.

„Cine este numit contează. Managerul dă tonul, în fiecare zi, pentru ceea ce se așteaptă, ceea ce este tolerat și modul în care sunt tratați oamenii. Pentru mulți din comunitatea noastră, acest lucru este greu de împăcat cu angajamentele declarate ale clubului față de respect, siguranță și incluziune. Aceasta nu este o numire pe care Tottenham Hotspur ar trebui să o facă. Introduce un risc cultural inutil, fără un palmares clar și dovedit care să-l justifice”, au transmis reprezentanții Women of the Lane, potrivit DailyMail.

Grupul Proud Lilywhites a susținut aceeași poziție fermă: „Când cineva în acea poziție apără public un jucător precum Mason Greenwood și o face într-un mod care minimizează gravitatea a ceea ce s-a întâmplat, contează. Nu cerem perfecțiune. Cerem responsabilitate, transparență și o conducere care să reflecte valorile pe care acest club susține că le reprezintă. Toți împreună, întotdeauna. Asta trebuie să însemne ceva. Nu lui De Zerbi”, au precizat suporterii londonezi.

Trecutul declarațiilor lui De Zerbi

În perioada în care se afla pe banca lui Marseille, tehnicianul italian a insistat pentru transferul lui Greenwood, în ciuda protestelor fanilor francezi și ale primarului orașului. În noiembrie 2025, antrenorul a sărit public în apărarea jucătorului său.

„Este un băiat bun, a plătit un preț mare pentru ce s-a întâmplat, un preț foarte mare. A găsit mediul potrivit pentru el. I-am întins o mână de ajutor și i-am oferit afecțiune. Este un pic introvertit, dar îl cunosc pe el și pe familia lui. Mă întristează ce s-a întâmplat în viața lui, pentru că eu cunosc o persoană total diferită de cea care a fost descrisă în Anglia”, a spus Roberto De Zerbi la acel moment.

Echipa traversează o situație sportivă critică la finalul acestei luni martie din 2026, fiind la doar un punct deasupra zonei retrogradării. Din informațiile apărute, De Zerbi ar prefera să aștepte până la vară pentru a vedea dacă formația se salvează de la retrogradare înainte de a accepta o eventuală ofertă, deși Tottenham are nevoie urgentă de redresare înaintea meciurilor cu Aston Villa, Chelsea și Everton.