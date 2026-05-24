Revine „telenovela” Calhanoglu! Galatasaray încearcă din nou transferul mijlocașului de la Inter. Planul pus la cale

Hakan Calhanoglu ar putea părăsi Serie A în viitorul apropiat, fiind dorit insistent de formația din Istanbul.

„Numele lui Hakan Calhanoglu revine puternic în centrul discuțiilor de mercato provenite din Turcia”, au transmis jurnaliștii italieni de la TMW. După primele discuții apărute vara trecută, se pare că Galatasaray este din nou pregătită să încerce repatrierea mijlocașului.

Calhanoglu este dispus, susține presa din Turcia, să accepte o reducere a salariului pentru a facilita mutarea, urmând să scadă de la un venit de 6,5 milioane de euro la aproximativ 5 milioane de euro pe an. Mai mult, antrenorul Okan Buruk și-a dat deja acordul pentru sosirea fotbalistului.

Hakan Calhanoglu evoluează pe postul de mijlocaș defensiv și are un contract valabil cu actuala echipă până la data de 30 iunie 2027. Fotbalistul în vârstă de 32 de ani a bifat 22 de apariții în actualul sezon din Serie A, marcând 9 goluri și oferind 4 pase decisive.

Hakan Calhanoglu și Cristi Chivu / Foto IMAGO
Pretențiile financiare ale milanezilor

Există totuși un obstacol important ce stă în calea materializării transferului. Conducerea clubului din Italia nu este dispusă să accepte o sumă mai mică de 25 de milioane de euro. Echipa din Istanbul speră ca o eventuală mediere directă din partea lui Calhanoglu să ajute la scăderea prețului cerut, astfel încât cele două părți să ajungă la un compromis.

În prezent, cota de piață a internaționalului turc se ridică la 18 milioane de euro. Jucătorul a sosit la formația din Milano din postura de jucător liber de contract, la data de 1 iulie 2021.

