Revine „telenovela” Calhanoglu! Galatasaray încearcă din nou transferul mijlocașului de la Inter. Planul pus la cale

„Numele lui Hakan Calhanoglu revine puternic în centrul discuțiilor de mercato provenite din Turcia”, au transmis jurnaliștii italieni de la TMW. După primele discuții apărute vara trecută, se pare că Galatasaray este din nou pregătită să încerce repatrierea mijlocașului.

Calhanoglu este dispus, susține presa din Turcia, să accepte o reducere a salariului pentru a facilita mutarea, urmând să scadă de la un venit de 6,5 milioane de euro la aproximativ 5 milioane de euro pe an. Mai mult, antrenorul Okan Buruk și-a dat deja acordul pentru sosirea fotbalistului.

Hakan Calhanoglu evoluează pe postul de mijlocaș defensiv și are un contract valabil cu actuala echipă până la data de 30 iunie 2027. Fotbalistul în vârstă de 32 de ani a bifat 22 de apariții în actualul sezon din Serie A, marcând 9 goluri și oferind 4 pase decisive.