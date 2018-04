Reghe, DISTRUS in Liga Campionilor! Ce a patit echipa lui

Reghecampf a mai trait o umilinta in Liga Campionilor Asiei! Echipa lui a fost eliminata. Reghecampf s-a enervat pe jucatorii sai!

Reghecampf si-a gasit nasul in liga campionilor Asiei. Dupa 5-0 in tur, campioana Uzbekistanului a castigat la scor si in Emirate - 4-1.



Echipa lui Reghecampf are cea mai slaba aparare din liga campionilor Asiei - a incasat 14 goluri in 5 meciuri si e pe ultimul loc in grupa. N-are nicio sansa sa mearga mai departe.



Reghecampf a cedat nervos: echipa lui s-a facut de ras - si-a dat si un autogol!