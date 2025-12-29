Pe lângă mutările pe care Universitatea Craiova trebuie să le facă în perioada de mercato la nivel de lot, se pare că oltenii trebuie să se îngrijoreze și în ceea ce privește banca tehnică.

Anton Petrea își reziliază contractul cu Universitatea Craiova

Anton Petrea, fostul antrenor de la FCSB care i-a devenit secund lui Filipe Coelho în momentul în care portughezul a ajuns la gruparea din Bănie, s-a decis să plece.

Se pare că Toni Petrea nu s-a adaptat la Universitatea Craiova, iar antrenorul s-a decis să își rezilieze contractul cu formația din Bănie după doar o lună și jumătate.

Potrivit informațiilor Fanatik, Petrea ar fi primit deja actele și urmează să semneze rezilierea contractului.

În cariera sa, Anton Petrea a fost antrenor principal la FCSB, Chindia Târgoviște și U Cluj.

Înainte de a semna cu Universitatea Craiova, Toni Petrea a fost director tehnic, la Daco-Getica.

