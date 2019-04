"Cand a aparut varianta Ajax, am refuzat toate celelalte oferte!" Cluburile uriase care l-au vrut pe Razvan Marin

Petre Marin a dezvaluit ca Razvan Marin a refuzat mai multe oferte pentru a ajunge la Ajax.

Fostul jucator de la Steaua, Petre Marin, a vorbit despre transferul fiului sau, Razvan, la Ajax Amsterdam. Unul dintre jucatorii romani cu cele mai multe meciuri in cupele europene, Petre Marin se bucura ca fiul sau reuseste sa aiba o cariera si mai buna ca a sa.

"Ma mandresc cu acest lucru, mai are sa joace in Champions League. Si atunci ma va depasi la toate capitolele" a spus Petre Marin la Pro X. Acesta a dezvaluit ca Razvan Marin a mai avut oferte. Presa din Italia scria in urma cu cateva luni de interesul celor de la AS Roma, Inter si AC Milan.

"Stim ce inseamna Ajax ca si echipa, cu istoria si traditia pe care o are, jucatorii pe care i-a lansat la echipele de top in Europa. E o echipa care se bate in fiecare an la trofee. E un pas important in cariera lui Razvan. Sper sa fie sanatos si toate lucrurile vor merge asa cum ne dorim.



Au fost discutii cu alte echipe si in iarna, si pentru vara erau cluburi care doreau sa negocieze cu Standard si cu noi. Dar in momentul cand a aparut aceasta varianta, am refuzat toate celelalte echipe pentru ca noi credem ca este pasul corect si un pas important pentru a se dezvolta din toate punctele de vedere.



El nu a fost adus acolo sa inlocuiasca pe nimeni, a fost adus pentru ca e Razvan Marin, el a lasat o impresie foarte buna in cele 2 partide disputate in preliminariile UEFA Champions League. Chiar in discutia pe care a avut-o cu antrenorul, acesta i-a spus sa nu fie apasat de acest lucru (comparatia cu Frenkie De Jong) pentru ca sunt jucatori total diferiti" a mai spus Petre Marin.